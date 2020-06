Stiri pe aceeasi tema

- Spania si-a deschis luni granitele pentru un grup select de germani intr-un proiect pilot care va aduce aproximativ 10.000 de turisti in Insulele Baleare pentru a vedea cum poate functiona turismul in masa in contextul coronavirusului, relateaza Reuters.Zeci de persoane cu masca pe fata au…

- Spania isi va deschide granitele de la 21 iunie pentru Spatiul Schengen, cu exceptia Portugaliei care va avea loc pe 1 iulie, potrivit EFE. Decizia guvernului spaniol a fost anuntata duminica de executivul premierului socialist Pedro Sanchez, in videoconferinta saptamanala sustinuta cu presedintiile…

- Autoritațile din Insulele Baleare planuiesc sa transporte mii de turiști germani cu avionul mai devreme cu doua saptamâni înainte ca Spania sa își redeschida granițele închise la jumatatea lunii martie pentru a preveni raspândirea noului coronavirus, relateaza Reuters.Guvernul…

- Spania va deschide de la 1 iulie granitele pentru turistii straini, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al guvernului de la Madrid, Maria Jesus Montero, declaratie facuta la o zi dupa ce un ministru al cabinetului spaniol a anuntat ca granitele se vor deschide din iunie. Joi, ministrul Turismului,…

- Spania nu isi va deschide granitele pentru turistii straini mai devreme de luna iulie, a anuntat sambata premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite agentia DPA.''Incepand din iulie primirea turistilor straini va fi reluata, in conditii stricte de siguranta'' pentru a preveni raspandirea noului…

- Bulgaria a ridicat interdictia de intrare in țara pentru turiștii din UE si din spatiul Schengen, potrivit Ministerului Sanatatii, citat de Reuters. Restricția a fost impusa la mijlocul lunii ...

- Muntenegru a raportat primele doua cazuri de infecție cu coronavirus pe teritoriul sau si a inchis granitele. Pacientele sunt doua femei care au ajuns in urma cu 12 zile din Statele Unite și din Spania, a declarat, marți, premierul Dusko Markovic, citat de Reuters. Muntenegru era singura țara din Europa…

- Guvernul regional al Insulelor Baleare din Spania a anuntat prin intermediul unui mesaj publicat marti pe contul sau de Twitter ca a decis sa interzica toate cursele aeriene si traficul maritim cu pasageri in incercarea de a limita raspandirea pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters, citata…