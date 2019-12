Stiri pe aceeasi tema

- Madridul a anuntat luni ca a declarat trei membri ai personalului diplomatic bolivian in Spania drept ''persona non grata'' in represalii la expulzarea anuntata de Bolivia a doi diplomati spanioli dupa un incident diplomatic survenit vineri in La Paz, relateaza AFP. Aceste trei persoane…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind debirocratizarea procesului de inregistrare a sediului social pentru firme. Propunerea mai vizeaza posibilitatea de a fi inregistrate mai multe societați la același sediu, anunța MEDIAFAX.In…

- Socialistul Pedro Sanchez, invingator la alegerile parlamentare desfasurate in noiembrie in Spania, a fost desemnat oficial miercuri de regele Felipe al VI-lea sa formeze un nou guvern, chiar daca nu dispune inca de sprijin suficient pentru a fi investit de deputati, relateaza AFP preluat de agerpres.…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul privind abrogarea recursului compensatoriu. S-au inregistrat 272 voturi ”pentru” si 5 abtineri. Proiectul de lege a fost initiat de PNL si a fost comasat cu cel al USR. Deputatii au adoptat, la propunerea Ministerului de Justitie, un amendament potrivit…

- Plenul Camerei Deputaților va vota miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege ce vizeaza modificarea Codului Fiscal prin eliminarea supraaccizei la carburanți și a supraimpozitarii contractelor part-time, dupa ce comisia pentru Buget a adoptat marți raport favorabil in acest sens, informeaza…

- Deputatii juristi discuta, marti, proiectul de lege al PNL privind abrogarea legii recursului compensatoriu. Propunerea legislativa a fost pusa pe agenda comisiei, luni, la solicitarea PSD care doreste sa treaca prin Parlament, in regim de urgenta, acele proiecte pentru care Guvernul Orban a dorit sa…

- "Daca parlamentul nu reuseste sa convina asupra formarii unui guvern, propun sa lasam sa guverneze grupul care a obtinut cele mai multe voturi", a afirmat Sanchez, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul El Pais. Potrivit sondajelor coroborate de El Paris, PSOE ar urma sa iasa pe primul…

- Camera Deputatilor, decizionala, a adoptat, marti, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 49/2019 privind activitatile de transport alternativ cu autoturism si conducator auto intermediate prin platforme digitale, asa numita ordonanta Uber. Deputatii au aprobat cateva amendamente la ordonanta…