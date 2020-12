Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea spaniola Catalonia nu va relaxa luni restricțiile impuse de pandemia de coronavirus, așa cum era planificat inițial, din cauza creșterii ratelor de infecție. Oficialii spanioli spun ca, din aceasta cauza, deschiderea unor partii de schi va fi amanata pentru saptamana viitoare, relateaza Reuters.Sezonul…

- Spania va incepe un program de vaccinare la scara larga impotriva coronavirusului in ianuarie și se așteapta sa acopere o parte substanțiala a populației in șase luni, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, relateaza Reuters, citata de Hotnews.El a spus ca Spania și Germania sunt primele state…

- O mare parte din populația Spaniei va fi vaccinata impotriva noului coronavirus pana la sfarsitul primului semestru al anului viitor. Anunțul a fost facut de Pedro Sanchez, premierul spaniol, potrivit Reuters.„Previziunile noastre sunt ca, in toate scenariile rezonabile, o parte foarte substantiala…

- Surse din domeniul judiciar din Spania au dezvaluit miercuri ca fostul rege Juan Carlos este vizat de inca o ancheta, deschisa in secret la sfarsitul lui 2019, transmite AFP, citata de Agerpres.Justitia spaniola vizeaza presupusa utilizare de catre ex-suveran a unor carti de credit legate de conturi…

- Catalonia a anuntat joi instituirea unei interdictii de intrare si iesire din aceasta regiune a Spaniei, ultima dintr-o serie de restrictii instituite de regiunile spaniole in urma accelerarii raspandirii noului coronavirus, relateaza Reuters.Aceasta regiune ce are capitala Barcelona este…

- Regiunile din Spania cer guvernului central sa ia masuri care sa le ofere sprijin legal pentru a impune interdictii de circulatie, in contextul in care intreaga tara se confrunta cu un nou val al epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Pana sambata, 10 din cele 17 regiuni ale Spaniei, inclusiv…

- Sondaj: Patru din zece spanioli sustin crearea unei republici, pe fondul scandalurilor de corupție in care a fost implicat regele Juan Carlos. 48% vor referendum privind monarhia Peste 40% dintre spanioli sustin crearea unei republici, in urma plecarii bruste in strainatate a fostului rege Juan Carlos…

- Dosarul ce are ca obiect recursul in casatie declarat de Radu Mazare si ceialalti inculpati are numarul 1721 1 2020. Prin noua cale de atac, se incearca rejudecarea procesului. Curtea Suprema a fixat noul termen in aceasta procedura pentru data de 17 noiembrie 2020.Judecatorii Sectiei penale a Inaltei…