Spania: Curtea Supremă a dat undă verde unei anchete asupra fostului rege Juan Carlos Curtea Suprema a Spaniei a anunțat luni deschiderea unei investigații cu privire la fostul rege Juan Carlos pentru a stabili daca acesta poate fi cercetat penal în cazul atribuirii unui contract de catre Arabia Saudita pentru construirea unei linii feroviare de mare viteza, relateaza Reuters.



Un procuror va investiga daca fostul monarh poate fi inclus în dosar datorita unor acțiuni care au avut loc dupa ce acesta și-a pierdut imunitatea când a abdicat în 2014 în favoarea fiului sau Felipe.



&"Ancheta va investiga daca faptele care au avut loc dupa ce… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

