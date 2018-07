Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis este o opțiune foarte seriosa și luni se va lua decizia finala, daca se merge la suspendare sau nu. ”Am vazut ca dumnealui vorbește despre dictatura majoritații. El, care unul singur, este deranajat de…

- PSD se incurca in explicatii. Pe de o parte, liderii social-democrati spun ca presedintele Klaus Iohannis este obligat sa respecta decizia Curtii Constitutionale pentru ca orice demnitar este obligat sa faca asta intr-un stat de drept. Pe de alta parte, intrebati despre aplicarea referendumului din…

- Guvernul conservator al lui Mariano Rajoy a cazut prin moțiune de cenzura in Parlament, noul Cabinet de la Madrid urmand sa fie condus de liderul Partidului Socialist Muncitoresc din Spania (PSOE), Pedro Sanchez, care a obtinut majoritatea absoluta in Camera Deputatilor, informeaza EFE, preluata de…

- ​Parlamentul catalan urmeaza sa voteze sambata noul lider al regiunii, in a cincea tentativa de a forma un guvern de la declanșarea crizei și demiterea conducerii regionale de catre Madrid, in urma cu șapte luni, ca urmare a declarației de independența, scrie Reuters.

- Guvernul spaniol a decis miercuri sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru ca aceasta sa anuleze legea adoptata saptamana trecuta de parlamentul catalan ce permite alegerea presedintelui regional in absenta si deci reinvestirea in functie a fostului lider Carles Puigdemont, aflat in exil autoimpus,…

- Parlamentul regional catalan a votat o lege care permite alegerea presedintelui regional in absenta, o masura menita sa faciliteze desemnarea in aceasta functie a fostului lider Carles Pugdemont, aflat in exil autoimpus, informeaza Reuters.Parlamentul regional, in care partidele separatiste…

- Parlamentul regional catalan a votat vineri o lege care permite alegerea presedintelui regional in absenta, o masura menita sa faciliteze desemnarea in aceasta functie a fostului lider Carles Pugdemont, aflat in exil autoimpus, informeaza Reuters. Parlamentul regional, in care partidele separatiste…

- „Eu, personal, cred ca modul in care i s-a spus Curții Constituționale expres ... Pai nu poate sa ceara nimeni, nici Parlamentul, nici președintele, nici Guvernul sa stabileasca un calendar al Curții Constitujționale. Atat timp cat cele doua legi, 304 și 317, au trecut deja prin filtrul CCR, care a…