Spania. Criza sticlelor pentru îmbutelierea vinului Spaniolii vor avea un Craciun mai sarac in vinuri. Deși cramele sunt pline, producatorii se plang ca nu exista suficiente sticle pentru imbuteliere. Fabricile de sticla sunt saturate de comenzi, iar unele livrari au fost amanate pentru luna mai a anului viitor. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

