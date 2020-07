Spania: COVID, caniculă și recesiune Spania traverseaza cea mai neagra perioada, din cauza epidemiei. Carantina a lasat o gaura istorica in PIB și milioane de oameni fara locuri de munca. Iar relaxarea aduce zilnic tot mai multe cazuri de coronavirus. Ultimele date arata peste 1. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania rentroduce carantina și cere locuitorilor din Barcelona sa ramana in case și sa iasa doar pentru treburi urgente. Autoritațile fac eforturi disperate pentru a stopa raspandirea coronavirusului, dupa ce a explodat din nou numarul de cazuri.

- Inca o regiune din Spania intra in carantina, din cauza creșterii numarului de noi cazuri de coronavirus, la doar o zi dupa ce un intreg oraș intra sub incidența acestei masuri. Țara se pregatește pentru un posibil al doilea val al pandemiei, spun autoritațile spaniole. In tot acest timp, in Romania,…

- Autoritațile din Spania au anuntat, duminica, izolarea unei zone din nord-vestul tarii, ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus. Decizia vine la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida, transmite dpa, citata de Agerpres.Districtul A Marina, situat in provincia…

- Potrivit Dpa, Spania a anuntat ca va izola o zona din nord-vestul tarii ca urmare a cresterii cazurilor de infectare cu noul coronavirus, la o zi dupa intrarea in carantina a intregului oras Lleida, informeaza agerpres. Districtul A Marina, situat in provincia Lugo din comunitatea autonoma Galicia,…

- ”Bulgaria e sub monitorizare, au crescut cazurile și este sub monitorizarea INSP. Daca va continua in acest mod, este posibil sa se ia decizia la nivelul Institutului Național” a spus Raed Arafat, la ”Romania9”. Arafat, atac dur la adresa adeptilor teoriei conspiratiei: "Priviti-le rudele…

- STARE DE ALERTA. "Masuri anunțate de autoritațile romane și cele spaniole in context Covid19 ROMANIA - Incepand cu 15 iunie a.c. se menține obligativitatea intrarii in izolare la domiciliu sau carantina (la cerere) pentru o perioada de 14 zile pentru toate persoanele care sosesc din…

- Turiștii din UE care ajung in Bulgaria dupa 1 iunie nu vor mai fi obligați sa intre in carantina 14 zile. Un oficial al Ministerului Sanatașii din Bulgaria a declarat ca planuiesc sa ridice carantina obligatorie pentru turiștii din majoritatea statelor UE, dar nu pentru cei care vin din state cu mari…

- Aproape un copil din sase s-a simtit deprimat cu regularitate in timpul izolarii impuse in Spania din cauza epidemiei covid-19, iar suferinta psihologica a fost mai puternica in randul categoriilor sarace, a anuntat joi organizatia Save the Children, relateaza Reuters, anunța news.ro.Spania…