Spania: Comisia electorală ordonă destituirea preşedintelui catalan Comisia electorala spaniola a ordonat vineri ca liderul separatist catalan Quim Torra sa fie destituit din functiile de deputat regional, ceea ce ar implica sa piarda presedintia regiunii Catalonia, noteaza AFP. Intr-un comunicat, aceasta comisie a facut cunoscut ca a decis ca "mandatul lui Quim Torra de deputat ales in parlamentul catalan (...) sa fie fara efect", o decizie care va fi efectiva in urmatoarele zile dupa ce va fi publicata. Potrivit statutului de autonomie al acestei regiuni din nord-estul Spaniei, presedintele sau trebuie sa fie un deputat regional. Aceasta decizie vine dupa ce,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

