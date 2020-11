Spania cere test PCR negativ celor veniți din România Romanii care vor sa calatoreasca in Spania au nevoie, de luni, de test PCR negativ, efectuat cu 72 de ore inaintea intrarii in țara. Autoritațile spaniole vor aplica masura tuturor celor care vin din statele aflate in zona roșie, in care incidența cazurilor de coronavirus depașește 150 de infectari la suta de mii de locuitori. Calatorii vor prezența obligatoriu rezultatul testului PCR in format electronic sau imprimat, la sosirea pe aeroport, apoi li se va lua temperatura și vor da o declarație referitoare la starea de sanatate. Cazurile suspecte vor fi verificate de personalul sanitar. Spania… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

