Spania: Cea mai mare captura de muguri de canabis la nivel international. 20 de persoane, retinute Politia spaniola a anuntat sambata capturarea a 32 de tone de muguri de canabis, 39; 39;cea mai mare captura din aceasta substanta la nivel international 39; 39;, la finalul unei anchete care a dus la arestarea a 20 de persoane, informeaza AFP citat de Agerpres.roOperatiunea ampla botezata 39; 39;Jardines 39; 39; 39; 39;gradini 39; 39; s a derulat in ultimele saptamani in mai multe orase din Spania, printre care Toledo centru si Valencia est , unde persoanele banuite de trafic depozitau cea mai ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de 32 de tone de muguri de canabis, cu o valoare estimata la cel puțin 64 de milioane de euro, relateaza Reuters. Captura, anunțata sambata de poliția spaniola ca fiind „cea mai mare din aceasta substanta la nivel international”, s-a realizat la finalul unei operațiuni numite Gardens. Poliția…

- Poliția spaniola a confiscat echivalentul producției a „1,1 milioane” de plante de canabis, „cea mai mare captura de aceasta substanța, nu numai in Spania, ci și la nivel internațional”. Poliția spaniola a anunțat sambata ca a confiscat 32 de tone de muguri de canabis, „cea mai mare captura internaționala…

- Politia spaniola a anuntat sambata capturarea a 32 de tone de muguri de canabis, „cea mai mare captura din aceasta substanta la nivel international'', la finalul unei anchete care a dus la arestarea a 20 de persoane, informeaza AFP.

- Politia spaniola a anuntat sambata capturarea a 32 de tone de muguri de canabis, ''cea mai mare captura din aceasta substanta la nivel international'', la finalul unei anchete care a dus la arestarea a 20 de persoane, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Oprațiunea care a dus la capturarea celei mai mari cantitați de canabis, o captura fara precedent la nivel internațional, a purtat numele "Jardines''. S-a derulat pe parcursul a mai multor saptamani și au avut loc filaje in mai multe orașe din Spania despre care anchetatorii aflasera ca sunt depozitate…

-  Post-ul Comunicat de presa privind inceperea proiectului “Dezvoltarea de produse lactate etichetate „CLA” sau „Omega 3” prin valorificarea resurselor locale, in vederea creșterii competitivitații firmei la nivel național si internațional – LACTOMEGA_3” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tragedie in Spania! O persoana a murit si cel putin 40 au fost ranite, sambata, dupa ce o portiune dintr-o scena s-a prabusit la un festival de muzica dance. Evenimentul s-a petrecut in apropiere de Valencia, la primele ore ale diminetii, au transmis serviciile de urgenta. De vina ar fi fost vantul…

- Un roman a injunghiat-o mortal pe soția nepotului sau, la care locuia in Spania, apoi s-a sinucis, scrie El Pais , care ofera detalii terifiante despre crima pentrecuta in localitatea Alginet, din sudul Valenciei. Soțul victimei, care o femeie de 33 de ani, lucra in momentul in care au avut loc evenimentele.…