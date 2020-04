Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), la mijlocul lunii martie, arata datele sistemului de securitate sociala publicate joi, transmite Reuters, citata de Agerpres. Italia…

- Seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, a anuntat, vineri, in timpul unei conferinte de presa la Palatul Victoria, ca Executivul a Post-ul Covid-19: Guvernul a decis majorarea amenzilor pentru cei care incalca masurile Ordonanței militare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie. "Urmarim zilnic evolutia contractelor,…

- Exasperat de nerespectarea recomandarilor de sanatate in cazul coronavirusului SARS-CoV-2, un primar din Italia denunta superficialitatea si egoismul unor persoane in aceste vremuri grele si tulburi. Mesajul arata cum din nepasare ne putem contamina in masa.

- Gica Craioveanu se afla la Madrid, acolo unde situatia este mult mai grava decat in Romania. "Am vrut sa ies la alergat, m-a oprit Politia si m-a trimis acasa! Eu sunt o caprita de munte, imi place sa alerg, sa ies. Ma duc doar sa iau paine si urc imediat. Nu-mi place! Ce sa fac, sa mint?…

- Premierul Ludovic Orban a tinut duminica prima conferinta de presa de cand a fost reinstaurat in functie. Din izolare, acesta a explicat ca in perioada interimatului Guvernul a luat masuri eficiente, „chiar daca au parut severe si criticate”.

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor…

- Noul virus care a facut ravagii in China, unde 171 de persoane au fost ucise și alte peste 8000 infectate, a ajuns in Italia. Anunțul a fost facut in urma cu puțin timp, chiar de premierul țarii.