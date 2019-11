Stiri pe aceeasi tema

- Spania a desfasurat trei alegeri in patru ani, dar fiecare au produs guverne minoritare sau de scurta durata in timp ce liderii politici s-au straduit sa se adapteze la noile partide care au pus capat anilor de dominatie a conservatorilor din Partidul Popular (PP) si socialistilor (PSOE - Partidul…

- Noi violențe in centrul orasului Barcelona. Politisti spanioli cu scuturi si arme au intervenit in forta, sambata seara, pentru a-i dispersa pe protestatarii catalani separatisti adunati in fata sediului politiei din centrul Barcelonei, informeaza Agerpres, citand Reuters. In inregistrarile video se…

- Premierul in exercițiu al Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat ca Guvernul de la Madrid a primit informații ce sugereaza ca anumite "grupari violente" incearca sa prelungeasca criza din Catalonia, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Teodorovici reacționeaza! ‘PSD…

- Presedintele separatist al regiunii spaniole Catalonia, Quim Torra, a cerut joi "incetarea imediata" a violentelor la Barcelona, unde sute de manifestanti au incendiat masini si infruntat politistii mai multe ore, transmite AFP. "Nu putem permite incidentele pe care le vedem pe strada.…

- Un protest amplu a izbucnit la Barcelona luni, oamenii iesind in strada pentru a contesta condamnarea la ani grei de inchisoare a mai multor lideri separatisti catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017. Spre seara protestul…

- Curtea Suprema din Spania a anunțat sentințele in procesul liderilor separatiștilor catalani (foto), noua dintre ei primind pedepse intre 9 și 13 ani de inchisoare pentru razvratire, transmite Reuters. Alți trei au primit pedepse cu suspendare. Toți acuzații au fost achitați pentru cea mai serioasa…

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale in luna Noiembrie, in contextul in care regele Felipe al VI-lea nu a oferit inca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax."Nu exista o majoritate…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, secretar general al PSOE, a respins inca o data, marti, cerintele aliantei de stanga Unidas Podemos si a declarat ca nu exista alternativa unui Guvern socialist care sa includa membri independenti.