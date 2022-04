Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care merg la plaja in Barcelona nu vor mai fi deranjate de prezenta mucurilor de tigara sau de fumatul pasiv incepand din luna iulie, cand al doilea oras ca marime al Spaniei va interzice fumatul pe toate plajele sale, a anuntat vineri primaria intr-un comunicat, relateaza Reuters. Decizia…

- John Toshack, legenda a clubului Liverpool si fost selectioner al Tarii Galilor si al Macedoniei, este internat la terapie intensiva la Barcelona, din cauza unor complicatii legate de covid-19, informeaza liverpoolecho.co.uk. Starea tehnicianului in varsta de 72 de ani s-a inrautatit in ultimele ore,…

- Gata cu cerșetoria sau prostituția la vedere in Alicante, Spania. Autoritațile au dat o lege care ii amendeaza pe cei care incita la prostituție cu sume intre 750 și 1.500 de euro. Cerșetoria e amendata și mai scump, scrie alephnews.ro . Cei care trimit la cerșit minori sau persoane cu dizabilitați…

- Conducerea CS Dinamo și antrenorul Xavier Pascual continua sa cristalizeze echipa de handbal pentru urmatoarele sezoane. Zilele acestea, un alt jucator de valoare a semnat prelungirea contractului cu CS Dinamo. Javier Humet (32 de ani) va imbraca tricoul „alb-roșu” pana in 2024, a transmis conducerea…

- Tataee, pe numele sau real Vlad Irimia de la B.U.G Mafia s-a mutat in Barcelona alaturi de soția și cei trei copii ai sai. Cantarețul nu are de gand sa revina in Romania, insa mai vine pentru proiectele de pe plan muzical.

- Roberto Bautista, Pablo Carreno, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich si Marcel Granollers sunt componentii echipei Spaniei pentru intalnirea de Cupa Davis cu Romania, care va avea loc la Marbella, in 4 si 5 martie, a anuntat Federatia Spaniola de Tenis, informeaza News.ro. Capitanul Sergi…

- FIFA isi va desemna, luni, castigatorii premiilor pentru cel mai bun fotbalist al anului 2021, cea mai buna jucatoare si cei mai buni antrenori in fotbalul masculin si feminin, in cadrul unei gale la Zurich, scrie news.ro. Polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), argentinianul Lionel…