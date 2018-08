Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei italiene Blue Panorama, a trebuit sa-și intrerupa zborul din cauza unui incident „stupefiant”. Avionul era o cursa regulata și zbura dinspre Republica Dominicana catre Milano.

- Un avion al companiei italiene Blue Panorama, care zbura dinspre Republica Dominicana catre Milano, a efectuat duminica o aterizare de urgenta in Spania, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau, ulterior...

- Un avion al companiei italiene Blue Panorama, care zbura dinspre Republica Dominicana catre Milano, a efectuat duminica o aterizare de urgenta in Spania, dupa ce unei pasagere i s-a facut rau, ulterior...

- Brazilianul Ronaldo (41 de ani) a fost transportat vineri de urgența la spital și internat la terapie intensiva dupa o criza avuta in Ibiza, Spania. Brazilianul a cerut mutarea de la clinica de stat unde a fost inițial transportat la clinica privata "Nuestra Senora del Rosario". Acolo ar fi fost diagnosticat…

- A solicitat interventia medicilor de la Serviciul de Urgenta, insa dupa o ora de asteptari, ambulanta asa si nu a mai venit. I s-a intamplat unei femei din municipiul Balti, care sustine ca a fost nevoita sa-si duca nepotica de numai patru ani la spital cu un taxi.

- Andrei Sutchiline, liderul trupei rock rusesti "Do major", a murit in Portugalia, din cauza unei necroze, se arata pe pagina sa de Facebook. Pe data de 30 mai el se imbarcase intr-o aeronava a companiei Transavia Airlines, insa avionul a trebuit sa aterizeze de urgenta in Portugalia, din cauza mirosului…

- Un avion care se indrepta spre Spania a fost nevoit sa aterizeze de urgența din cauza unui miros ințepator care a facut mulți dinrte pasageri sa leșine. (Cele mai bune oferte laptopuri) Aeronava Boeing 737 Transavia, care zbura din Olanda spre Spania, a aterizat de urgența pe aeroportul Faro din Portugalia,…

- O aeronava a companiei Wizz Air a fost reintoarsa pe aeroport, vineri dimineața, la scurt timp dupa decolarea. Aeronava a lovit o pasare, iar din acest motiv pilotul a decis sa readuca avionul...