- Abdulmanap Nurmagomedov, tatal legendei UFC Khabib Nurmagomedov, a murit la varsta de 57 de ani din cauza unor complicații procovate de Covid-19. Abdulmanap Nurmagomedov era un antrenor renumit la nivel mondial in sporturile de contact. Acesta a fusferit un atac de cord dupa ce a fost diagnosticat…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a murit la doar doua zile dupa nunta din cauza coronavirusului. Alte 95 de persoane care au luat parte la evenimentul fastuos au fost infectate cu virusul care face ravagii in toate colțurile lumii.

- Ministerul Sanatații din Spania a dat, vineri, un raport oficial in care a revizuit cu mai mult de 1.000 numarul deceselor provocate de coronaviorus in aceasta țara, noteaza ziarul spaniol La Vanguardia. Conform raportului de vineri, in Spania au murit din cauza coronavirusului 28.315 de persoane, dupa…

- Coronavirusul a ucis pentru prima data un președinte! Pierre Nkurunziza a decedat luni, la varsta de 55 de ani, in urma unui stop cardiac, a anuntat marti guvernul de la Bujumbura, intr-un comunicat citat de AFP, Reuters si DPA, insa, surse medicale din spitalul unde a fost transportat de urgența in…

- O asistenta din Botosani, care avea 46 de ani si lucra la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Botosani, a murit din cauza infectiei cu coronavirus.Femeia s-a infectat in urma cu cateva saptamani. Pentru ca starea sa de sanatate s-a inrautatit, a fost transferata la Iasi si internata pe…

- Aproape un copil din sase s-a simtit deprimat cu regularitate in timpul izolarii impuse in Spania din cauza epidemiei covid-19, iar suferinta psihologica a fost mai puternica in randul categoriilor sarace, a anuntat joi organizatia Save the Children, relateaza Reuters, anunța news.ro.Spania…

- Spania a ridicat marti interdictia legaturilor aeriene si maritime directe cu Italia – aflata in vigoare de la 11 martie si mentinuta in perioada de izolare cu scopul de a opri raspandirea noului coronavirus, relateaza Reuters. Aceasta dispozitie a fost publicata in Buletinul oficial. Insa…

- Epidemia covid-19 s-a soldat cu 185 de morti in 24 de ore in Spania, unde bilantul zilnic ramane sub 200 de decese a treia zi consecutiv, a anuntat marti Ministerulspaniol al Sanatatii, relateaza Reuters.