Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Yolanda Diaz, are in vedere masuri de a reactiva forta de munca in doua etape care se vor extinde pana pe tot parcursul anului, iar aceasta avertizeaza ca hotelurile, barurile si restaurantele pot ramane inchise pana la Craciun. Guvernul iberic are pregatit un plan de reactivare…

- Guvernul polonez ar analiza o nationalizare la scara larga a fondurilor private de pensii garantate de stat (OFE) pentru a dispune de fonduri in plus in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, potrivit unor surse din interiorul partidului de guvernamant din Polonia, Lege si Justitie (PiS), citate…

- Numarul de noi infecții cu coronavirus in Spania a scazut la un nivel record de la inceputul focarului. Deși era țara cea mai afectata din Europa, a decis sa redeschida unele sectoare ale economiei sale saptamana aceasta, scrie The Guardian. Decesele au crescut ușor pana la 619 in ultimele 24 de ore…

- Guvernul a pregatit o ordonanța de urgența care țintește subordonarea totala a managementului sanitar din Romania, pe de o parte, și incadrarea de rezidenți și menținerea lor in activitate pana la incheierea crizei, pe de alta parte, scrie medikatv.ro. Guvernul planuiește „prelungirea contractelor medicilor…

- Datele oficiale din Spania arata ca aproape 900.000 de persoane și-au pierdut locurile de munca din 12 martie, cand țara a adoptat masuri de carantinare și blocare a unor activitați, din cauza pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters. Din cele 898.822 de cazuri, peste jumatate se refera la contracte…

- Guvernul german spune ca poate sa isi dubleze numarul de paturi de terapie intensiva si chiar sa produca mai multe ventilatoare, dar are nevoie de oameni care sa stie sa lucreze in sistemul medical, scrie Digi24.ro. Peste 300 de voluntari au raspuns, pana acum, apelului lansat de autoritațile din Saxonia. …

- Numarul deceselor cauzate de noul coronavirus in Marea Britanie a crescut cu 181 (31%) intr-o zi, la 759, au anuntat vineri autoritatile sanitare britanice, relateaza Reuters. Marea Britanie este a sasea cea mai afectata tara ca numar de morti – dupa Italia, Spania, China, Franta si Statele Unite, potrivit…

- Fundația Estuar a lansat „4medicALL”, o linie telefonica gratuita pentru consilierea psihologica apersonalului medical și paraedical, iar Guvernul a lansat platforma online „COVID-19 Știri oficiale” care conține doar informații din surse sigure, actualizate. Vin valuri, valuri, știri cu medici din…