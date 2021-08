Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Zona caminelor de locuințe sociale din cartierul Mociur, din municipiul Reșița, se va transforma in urmatorii doi ani, cu ajutorul fondurilor europene! Astazi, potrivit unui comunicat al ADR Vest, a fost semnat contractul pentru proiectul „Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent…

- In timp ce aproape peste tot in Europa cazurile de noi infectari cresc, Romania și-a relaxat majoritatea restricțiilor. Deși cu aproxiamtiv 80% din populație nevaccinata, de la 1 august romanii pot merge aproape peste tot. De cealalata parte, in state ca Spania, Italia, sau Portugalia sunt anunțate…

- Liderii coaliției de guvernare au decis sa modifice legislația astfel incat sa permita modificarea contractelor de lucrari publice dupa ce prețul materialelor de construcții a crescut masiv, a anunțat Ludovic Orban, președintele PNL. “Am discutat un subiect foarte important si trebuie mentionat pentru…

- Varianta Delta a noului coronavirus schimba planurile autoritaților de la o zi la alta. Germania a inclus Spania pe lista țarilor cu risc epidemiologic și a impus carantina celor care vin din Cipru. Decizia intra in vigoare de duminica. Nici in Franța situația nu este mai buna.

- Locuințe sociale și ansamblu cu spații socio-culturale și educative, in cartierul Lumea Noua din Alba Iulia. Proiectul, pe masa consilierilor locali In vederea imbunatatirii calitatii vietii, cresterii coeziunii sociale, imbunatatirii mediului de viata si cresterea economica, pe masa consilierilor locali…

- Zi plina de fotbal atat in Europa, cat și in America de Sud! Avem partide cu greutate la EURO și Copa America, așa ca Mozzart Bet a pregatit, din nou, cele mai mari cote din lume! Iata evenimentele din oferta de azi! Croația – Spania (ora 19:00) cota 1.72 De la ora 19:00, pe stadionul Parken din Copenhaga,…

- Premierul va purta discuții cu Fondul Monetar Internațional cu privire la situația economiei.Fondul Monetar International si-a imbunatatit semnificativ estimarile privind evolutia economiei romanesti, care ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 6%, iar in Europa va fi devansata doar de Spania,…

- Cantaretul si compozitorul american Lionel Richie si-a amanat pentru vara anului 2022 turneul sau prin Europa, cu spectacolul "Hello Tour!", in contextul pandemiei de coronavirus, relateaza luni EFE. Astfel, concertele pe care artistul preconiza sa le sustina in Spania…