Stiri pe aceeasi tema

- Cand iși deschide granițele Spania, a doua cea mai vizitata țara din lume, dar lovita grav de coronavirus. Turismul reprezinta 12% din PIB Spania lucreaza la un plan ce prevede deschiderea graduala a granitelor sale pentru vizitatorii din tarile considerate mai sigure in lupta impotriva coronavirusului,…

- A doua cea mai vizitata țara din lume anunța injumatațirea veniturilor din turism, sector crucial pentru economie. In aprilie, nu a primit deloc turiști Turistii nu au calatorit in Spania in aprilie, din cauza restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei cu coronavirus, astfel incat veniturile…

- pentru a se intoarce in strainatate De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar și pentru ca au puține variante de transport in condițiile in care cursele aeriene și cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai mulți oameni de afaceri straini sau studenți care invața in…

- Spania anunta ca turistii straini pot veni in tara din luna iulie, fara a fi plasați in carantina și solicita reguli comune in UE de redeschidere a frontierelor Spania a anuntat ca turistii straini pot veni in tara din luna iulie, in conditiile in care relaxeaza unele dintre cele mai stricte masuri…

- Germania are, in ciuda numarului de infectati care se apropie de cel inregistrat in Italia, Spania sau Franta, un numar mult mai mic de persoane care au decedat din cauza COVID-19. Karl Lauterbach, profesor de epidemiologie la Universitatea din Koln, a explicat care sunt punctele forte ale Germaniei…

- „În perioada 1.01 – 31.01.2020 unitatile de turism în functiune cu minim 10 locuri-pat, au oferit turistilor 4728 camere cu 9741 locuri. În luna ianuarie 2020 au fost cazati 35671 turisti, din care 5519 turisti straini (reprezentând 15,5% din totalul turistilor).…

- Bulgaria a interzis intrarea pe teritoriul sau a cetatenilor din 15 tari cu focare mari de coronavirus, inclusiv Germania, Franta, Italia, Spania, Olanda, Marea Britanie si Elvetia incepand cu 18 martie, a declarat ministrul sanatatii.