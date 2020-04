Stiri pe aceeasi tema

- Datele publicate in fiecare zi de Ministerul Sanatații de la Madrid sunt circumstanțiale și sunt departe de a descrie cu adevarat avansul COVID-19 in Spania, noteaza El Pais. Acest lucru se intampla peste tot in lume. De ce cifre avem nevoie și cum putem opri pandemia in absența lor?In fiecare zi, la…

- Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), la mijlocul lunii martie, arata datele sistemului de securitate sociala publicate joi, transmite Reuters potrivit Agerpres. Italia…

- Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, in contextul pandemiei Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus (COVID-19), la mijlocul…

- Autoritațile spaniole au cerut deja ajutorul armatei țarii in lupta cu epidemia. Militarii au intervenit, de exemplu in aziluri de batrani, dupa ce s-au semnalat zeci de decese in mai multe astfel de institutii, in special la Madrid si in provincia Castilla - La Mancha din centrul Spaniei. Potrivit…

- Militarii spanioli au gasit batrani abandonati, chiar morti in paturi, in azilurile afectate de coronavirus din Spania, a anuntat luni Ministerul apararii de la Madrid."Vom fi implacabili si inflexibili in privinta modului in care sunt tratati varstnicii in aceste resedinte", a declarat ministrul Margarita…

- Ivan Campo, fostul fundas al lui Real Madrid, critica masurile Guvernului condus Pedro Sanchez contra pandemiei de coronavirus: „Nu a ridicat niciun deget si asituatia se agraveaza continuu. In ce nenorocita de lume traiești?” Numarul cazurilor de infectie si al deceselor creste exponential in Spania…

- Tragedie la Madrid! Cel puțin 19 persoane au murit intr-un azil de batrani, din cauza focarului de coronavirus, informeaza elpais.com.Amplasat in vestul capitalei Spaniei, azilul "Monte Hermoso" a devenit unul dintre cele mai mai mari focare de coronavirus din Spania. "Probabil ca mai mulți oameni vor…

- Begona Gomez (45 de ani), sotia prim-ministrului spaniol Pedro Sanchez, a fost depistata pozitiv cu noul coronavirus, a informat agentia Reuters.Potrivit presei internationale care citeaza comunicatele oficiale, Begona Gomez si premierul spaniol Pedro Sanchez se simt bine si urmeaza masurile impuse…