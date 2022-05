Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii din domeniul sanatații din orașul american New York au anunțat vineri seara ca un rezident a fost testat pozitiv pentru virusul care provoaca variola maimuței, potrivit Associated Press . Este al doilea caz confirmat cu aceasta infecție in SUA, in acest an, și vine la doua zile dupa ce a fost…

- Aproximativ 80 de cazuri de variola maimuței au fost confirmate in 11 țari, a comunicat Organizația Mondiala a Sanatații, care a avertizat ca numarul ar putea crește. Potrivit OMS, alte 50 de cazuri suspecte sunt investigate, dar nu au fost facute precizari despre țarile unde sunt acestea. In acest…

- Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate cu aceasta infecție virala endemica specifica Africii de Vest, in mai multe state europene și in America de Nord, Canada și Australia. O noua afecțiune virala pune in alerta lumea medicala. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a convocat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va avea o reuniune de urgența, in cursul zilei de vineri, pentru a discuta despre focarul european de variola a maimuței, o infecție virala intalnita in vestul și centrul Africii. Peste 100 de cazuri au fost confirmate sau sunt suspectate in Europa, transmite Reuters.…

- O boala extrem de rara numita variola maimuței a aparut in Europa și in Statele Unite. Un caz a fost raportat miercuri la un pacient internat in Massachusetts, care a calatorit recent in Canada, unde au fost de asemenea detectate cazuri, relateaza CNN. In Europa, au fost raportate cazuri in Marea Britanie,…

- O noua forma de hepatita acuta, severa, de origine necunoscuta, este inregistrata in randul copiilor, relateaza Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), astfel de cazuri fiind semnalate și in Romania. Cel puțin 169 de cazuri de hepatita acuta cu origine necunoscuta, la copii cu varste cuprinse intre…

- Oficialii din domeniul sanatatii investigheaza cazuri inexplicabile de hepatita la copiii din patru tari europene si SUA. Cazuri de hepatita sau inflamatie hepatica au fost raportate in Danemarca, Irlanda, Tarile de Jos, Spania si SUA. Cauza nu este inca cunoscuta. Centrul European pentru Controlul…