- Spania a anuntat sambata al doilea deces cauzat de variola maimuței, in ceea ce se crede a fi al doilea deces din Europa din cauza acestei boli si doar al treilea din afara Africii in epidemia de acum. Spania a raportat primul deces vineri, la scurt timp dupa ce Brazilia a anuntat primul deces cauzat…

- Vaccinurile vor fi cumparate cu fonduri ale Uniunii Europene si livrate statelor membre, a declarat comisarul european insarcinat cu Sanatatea si Securitatea Alimentara, Stella Kyriakides. Dozele urmeaza sa fie livrate proportional cu populatia fiecarei tari in parte, incepand cu statele cu nevoile…

- Emiratele Arabe Unite, Cehia și Slovenia au detectat primele cazuri de infectare cu variola maimuței și se alatura astfel unui numar de alte 18 state din afara Africii, unde erau detectate in trecut cea mai mare parte a cazurilor, care confirma prezența virusului, relateaza BBC . Pana in prezent focare…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu are dovezi potrivit carora virusul variolei maimutei ar fi suferit mutatii, a spus luni un oficial al agentiei sanitare a ONU. Oficialul a adaugat ca aceasta boala infectioasa endemica in vestul si centrul Africii nu prezinta tendinta de a se modifica, relateaza…