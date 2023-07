Spania – Anglia, marea finală a Europeanului de tineret Spania și Anglia vor juca finala Campionatului European Under 21 , dupa victoriile categorice obținute in semifinalele turneului gazduit de Georgia și Romania. In fata a puțin peste 9.000 de spectatori, Spania a „demolat-o” pe Ucraina pe Stadionul Ghencea și s-a calificat fara emoții in finala competiției. In reeditarea duelului din grupe, ibericii s-au impus cu un categoric 5-1 și merg la Batumi cu gandul la al șaselea titlu european din istorie. Contrar mersului jocului, Ucraina a deschis scorul prin Artem Bondarenko, in minutul 13, dar Abel Ruiz și Oihan Sancet, in minutele 17 și 24, au intors… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

