Stiri pe aceeasi tema

- Doi parinți și-au ascuns bebelușul sub paturi pentru a putea ieși cu el din țara. In varsta de un an și cinci luni, copilul nu avea documentele necesare pentru a fi transportat peste granița. Polițiștii de frontiera din Timiș au oprit la control doi tineri care incercau sa iasa din țara cu bebelușul…

- Totul a plecat de la capturarea in 2012 a 202 kg de heroina, in portul olandez Rotterdam, cantitate de droguri care, potrivit DIICOT si Serviciului Roman de Informatii, urma sa fie distribuita ulterior in Romania @ In dosar apare si numele lui Tariq Mahmood Pirzada, sef al Politiei din Islamabad, capitala…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale trimite pe banca acuzaților un tânar de 27 de ani, învinuit de recrutarea membrilor în organizația criminala „Borman” și alte infracțiuni, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presa…

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. …

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Iasi au finalizat cercetarile iar, prin rechizitoriul din data de 21.03.2018, procurorul de caz din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a dispus trimiterea in judecata sub control…

- Fata Catincai Roman, Calina, a plecat in vacanța in Spania, alaturi de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a facut bagajele și s-a indreptat catre aceeași destinație, in Catalonia. Tanarul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost intr-o relație cu bloggerița…

- Procurorul federal, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, ne-a declarat ieri ca atat Dragnea cat și Mugurel Gheorghiaș sunt suspecți intr-un caz de spalare de bani in Brazilia. ANCHETA OFICIALA Brazilienii au inițiat ancheta dupa ce procurorii din Romania au luat legatura cu ei, in iulie anul trecut.…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB) anunta, marti, ca a transmis CAB solutionarea cererii de extradare formulata de autoritatile americane, pentru doi cetateni romani care ar fi spart calculatoarele conectate la camerele de supraveghere ale Politiei din Washington.