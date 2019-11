Blocajul politic ar putea persista dupa alegerile legislative din 10 noiembrie din Spania, socialistul Pedro Sanchez fiind dat castigator, dar fara majoritate, in timp ce extrema dreapta Vox ar putea sa-si dubleze aproape numarul de locuri, potrivit unui sondaj publicat duminica de cotidianul El Pais, citat de AFP.



Partidul Socialist (PSOE) al lui Sanchez ar sosi in fruntea acestui al patrulea scrutin in patru ani, cu 121 de deputati, dar ar pierde deci doua locuri in raport cu ultimele alegeri din 28 aprilie, indica aceasta ancheta realizata de Institutul dB pe un esantion de 2.002…