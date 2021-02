Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze de vaccin AstraZeneca sunt distribuite duminica in tara, a informat Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV). Potrivit CNCAV, prima transa de vaccinuri de la AstraZeneca a ajuns duminica dimineata la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Toți cei 78 de beneficiari ai unui azil de batrini din orașul spaniol Lagarter s-au infectat cu coronavirus dupa ce au fost vaccinați cu vaccinul Pfizer, șapte dintre ei au murit, relateaza EFE. Dupa cum a anunțat direcția instituției din provincia Toledo, toți batrinii care locuiesc aici au primit…

- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV) a anunțat ca luni va sosi in Romania a șasea tranșa de vaccin Pfizer BioNTech. Este vorba de 92.430 de doze. Potrivit CNCAV, cele 92.430 doze de vaccin vor ajunge in țara pe cale aeriana, pe aeroporturile…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 explica avantajele vaccinurilor pe baza de ARN mesager si cum functioneaza acestea. Vaccinurile pe baza de ARN mesager transporta informatia genetica necesara pentru producerea proteinei Spike in organismul uman.…

- A cincea transa de vaccin anti-COVID de la Pfizer BioNTech, care consta in 87.750 de doze, va ajunge luni in Romania, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara. Potrivit unui comunicat al Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-COVID prezinta diferentele intre vaccinurile BioNTech Pfizer si Moderna, precizand ca cele doua vaccinuri sunt similare, diferentele dintre ele tinand mai degraba de organizarea logistica - stocare, transport si administrare.

- Maine va incepe vaccinarea cadrelor medicale #anti-Covid Foto: captura video (mapn.ro) Primele doze de vaccin anti-COVID-19 au fost depozitate la Institutul Cantacuzino din capitala. Au ajuns acolo în urma cu aproximativ o ora, dupa ce au fost transportate pe cale rutiera de…

- Toate statele Uniunii Europene vor incepe vaccinarea in aceeasi zi, iar impartirea vaccinurilor se va face in functie de numarul populatiei, precizeaza digi24 . Campania de vaccinare impotriva Covid-19 va fi lansata in aceeasi zi in toate tarile Uniunii Europene, scrie presa franceza citand surse din…