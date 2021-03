Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a prezidat joi dimineata o ceremonie la Domul Invalizilor din Paris cu ocazia Zilei de comemorare a victimelor terorismului, ducandu-se apoi la o intalnire cu Michel Catalano, patronul unei imprimerii luat ostatic de fratii Kouachi in 2015, relateaza AFP. Inconjurat…

- Ministrul turismului din Spania, Reyes Maroto, a declarat miercuri ca tara sa ar putea incepe sa foloseasca pasaportul de vaccinare impotriva COVID-19 in luna mai, atunci cand targul international de turism FITUR urmeaza sa aiba loc la Madrid, informeaza Reuters. "Am putea fi in masura sa incepem sa…

- Un autobuz fara sofer a inceput sa circule pe strazile din Malaga, in sudul Spaniei, un proiect prezentat drept o premiera in Europa, relateaza joi AFP. Echipat cu senzori si camere, acest autobuz 100% electric, care a fost dat in functiune simbata, face legatura intre port si centrul acestui oras andaluz.…

- Un autobuz fara sofer a fost dat in folosința pe strazile din Malaga, in sudul Spaniei, intr-un proiect prezentat drept o premiera in Europa. Echipat cu senzori si camere, acest autobuz 100% electric, are inclus un dispozitiv bazat pe inteligenta artificiala.

- O aeronava a companiei TAROM a solicitat posibilitatea de a efectua o aterizare de urgenta, joi, pe aeroportul din Timișoara din cauza unei situații medicale survenite la bord. Unei pasagere din avionul TAROM i s-a facut rau imediat dupa ce aeronava a decolat de pe Aeroportul Otopeni. Avionul TAROM…

- Guvernul spaniol va trimite, luni, convoaie cu alimente si vaccinuri pentru Covid-19 in regiunile afectate de furtuna Filomena, care a provocat cele mai grele ninsori din ultimele decenii in centrul Spaniei si care au dus la moartea a patru oameni, transmite Reuters. Citește și: 'Pilda Generalului…

- Sunt ninsori abundente in centrul și nordul Spaniei, unde temperaturile au ajuns pana la minus 36 de grade Celsius. Este cea mai scazuta valoare inregistrata in statul iberic de la inceputul masuratorilor meteorologice, potrivit digi24.ro. Mai multe drumuri din centrul Spaniei au fost inchise in urma…

- Parchetul regiunii Madrid a anuntat marti ca a declansat urmarirea penala impotriva a doua responsabile ale unui camin de batrani, pentru rolul lor in moartea unei rezidente bolnave de COVID-19, o premiera in capitala Spaniei, informeaza AFP potrivit Agerpres. Cele doua femei, medicul institutiei…