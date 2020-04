Spania adoptă venitul de bază universal Spania adopta venitul de baza universal pentru 1 milion de gospodarii sarace. Ministrul spaniol al securitații naționale spune ca astfel populația defavorizata ar putea sa depașeasca impactul crizei creeate de pandemia de coronavirus. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

