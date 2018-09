Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 32 de ani, din comuna gorjeana Matasari, a fost retinut marti, pentru ca l-ar fi agresat pe un tanar, de 20 de ani, din localitate. Cei doi se aflau in parcul din comuna. In urma agresiunii, tanarul ...

- Polițiștii au identificat un tanar, in varsta de 26 de ani, din Turda, banuit de comiterea unor talharii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 18 august 2018, politistii din Ocna Mures au depistat si retinut o femeie de 30 de ani, din comuna Unirea, posesoare a doua mandate de executare a pedepsei inchisorii, emise de autoritatile din Spania si confirmate de Curtea de Apel Alba Iulia. Femeia a fost condamnata, de autoritatile spaniole,…

- O femeie din comuna Unirea a fost retinuta de politie, fiind condamnata de autoritatile spaniole pentru furt. Pe numele acesteia, erau emise doua mandate de executare a inchisorii. Potrivit IPJ Alba, sambata, 18 august, politistii din Ocna Mures au depistat si retinut o femeie de 30 de ani, din comuna…

- Un barbat de 27 ani, din Tecuci, a fost retinut, fiind banuit de comiterea a 17 furturi din autoturisme de pe raza localitatii, se arata intr-un comunicat transmis joi de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, din cercetari a reiesit ca, in perioada februarie…

- Cristi Borcea a tinut sa ai ofere Valentinei Pelinel o vacanta de lux, in strainatate, ca o "luna de miere" inainte de casatorie. "E adevarat, Cristi si Valentina se afla acum in afara tarii, intr-o vacanta pe care amandoi o asteptau. Nu sunt in America, ci ceva mai aproape, Valentina nu a…

- Ioan Neculaie poate sa fie eliberat conditionat. Decizia este definitiva și aparține Tribunalului Brașov, informeaza miercuri Digi 24. Ioan Neculaie a stat in penitenciar in ultimele șase luni dupa ce a fost condamnat intr-un dosar in care a fost acuzat de incalcarea regimului armelor si munitiilor. …