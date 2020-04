Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei FC Barcelona, Quique Setien, s-a declarat pesimist in privinta unei reluari prea devreme a sezonului din Spania. Fotbalul din Spania a fost suspendat pe termen nedefinit din cauza pandemiei de coronavirus. Presedintele ligii spaniole, Javier Tebas, a sugerat insa ca meciurile s-ar…

- In timp ce responsabilii fotbalului fac scenarii pentru reluarea competițiilor interne și internaționale, oprite din cauza pandemiei de coronavirus, se fac pregatiri și pentru revenirea in siguranța a suporterilor pe stadioane.In acest sens, designerul web Aircreative din Salamanca a proiectat cateva…

- Zinedine Zidane va pleca de la Real Madrid la finalul sezonului, anunta presa din Spania. Conducerea ar fi gasit deja un inlocuitor pentru francez, pe Mauricio Pochettino. Argentinianul este liber de contract dupa departirea de Tottenham, potrivit Mediafax.Real poate termina sezonul fara vreun…

- Echipa Levante a produs surpriza etapei a 25-a din La Liga reusind sa invinga sambata seara cu 1-0, acasa, pe Real Madrid, prin golul reusit de Jose Nogales in minutul 79. In urma acestui rezultat FC Barcelona, care a castigat cu 5-0 meciul cu Eibar, s-a instalat in fotoliul de lider, avand doua puncte…

- Echipele FC Barcelona si Real Madrid, principalele favorite la castigarea editiei din acest an a Cupei Spaniei la fotbal, au fost eliminate in sferturile de finala ale acestei competitii, dupa ce au fost invinse in meciurile disputate joi seara. Barca, castigatoarea a 30 de cupe nationale (un record)…

- Barcelona și Real Madrid, rivale in La Liga, se lupta și pe piața transerurilor pentru atacantul Victor Osimhen (21 de ani). Presa din Franța scrie ca Barcelona și Real Madrid stabilesc țintele pentru perioada de mercato din vara. Astfel, cele doua echipe din Spania au puso ochii pe același jucator:…

- FC Barcelona a revenit pe primul loc in clasamentul campionatului de fotbal al Spaniei, dupa ce s-a impus cu 1-0 in meciul cu Granada, duminica, in etapa a 20-a din La Liga, in primul joc de la numirea antrenorului Quique Setien. Unicul gol al partidei a fost reusit de Leo Messi (76),…

- Real Madrid, locul 2 din Spania, joaca azi, de la 17:00, contra Sevillei, in etapa a 20-a din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Look Plus, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 17:00 » Real Madrid - Sevilla Echipe probabile: Real Madrid: Courtois - D. ...