- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a decis scaderea cu 25% a tuturor contributiilor datorate de catre entitatile reglementate, pe perioada instituirii starii de urgenta generate de raspandirea COVID-19.

- Specialistul in dreptul muncii, avocatul Costel Gilca a realizat un ghid practic al relațiilor de munca, in perioada starii de urgența. In contextul in care zeci de mii de angajatori se afla intr-...

- Posturile de radio si tv romanesti sa difuzeze productii muzicale care sa includa cel putin contributia unui autor roman intr-o proportie de minimum 50% din totalul de muzica difuzata zilnic pe perioada starii de urgenta este doar una dintre cerintele unui grup de artisti si compozitori care i-au adresat…

- Prin ordin al prefectului județului Valcea, domnul Tiberiu Costea, incepand de astazi, 23 martie 2020, directorul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Valcea, dr. Pan Ponoran, va asigura coordonarea integrata a masurilor ce trebuie luate, potrivit dispozițiilor autoritaților publice centrale, la nivelul…

- Noi masuri de siguranța la Casa de Pensii Argeș: dosarele noi se deschid telefonic, actele se primesc prin poșta. Din motive de siguranta medicala legate de prevenirea raspandirii si infectarii cu COVID -19, Casa Judeteana de Pensii Arges anunta ca INCEPAND CU DATA DE 18.03.2020, pe toata durata decretarii…

- Masuri luate de autoritatile botosanene locale pe perioada starii de urgenta generata de efectele pandemiei COVID 19. Eugen Cristian Turcanu, director Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani, in matinal cu Adina Suhan: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/18-mar-ora-8-si-40.mp3

- Fostul premier Sorin Grindeanu va avea un rol important in perioada starii de urgenta. ANCOM, institutia pe care o conduce, va fi responsabila de solicitarea inchiderii site-urilor care dau stiri false.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca incepand de luni se instituie starea de urgenta pe teritoriul Romaniei pentru 30 de zile. “Incepand de astazi se instituie starea de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pentru o pentru o perioada de 30 de zile”, a spus seful statului la Palatul Cotroceni. Școlile…