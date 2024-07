Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a anuntat miercuri ca va lua masuri impotriva inchirierii locuintelor pe termen scurt si in scop turistic, pe fondul cresterii nemultumirii localnicilor care se simt exclusi de pe piata imobiliara, transmite Reuters.

- Guvernul spaniol a adoptat un pachet de masuri de reducere a inflației in valoare de aproape 3 miliarde de euro (3,21 miliarde de dolari), care include masuri precum un impozit pe venit mai mic pentru lucratorii cu salariul minim și o extindere a taxei zero pe valoarea adaugata pentru produsele alimentare…

- Guvernul ucrainean a ordonat vineri tuturor ministerelor și autoritaților regionale sa nu mai foloseasca aerul condiționat și sa opreasca iluminatul exterior, din cauza atacurilor rusești care cauzeaza pene de curent prelungite și limiteaza furnizarea de energie electrica in intreaga țara, informeaza…

- Spania a anuntat marti retragerea definitiva a ambasadoarei sale din Argentina, in urma unui conflict diplomatic provocat de comentarii facute la Madrid de presedintele ultra-liberal argentinian Javier Milei la adresa premierului socialist spaniol Pedro Sanchez si a sotiei acestuia, relateaza agentiile…

- Premierul polonez Donald Tusk a declarat sambata ca Polonia incepe sa lucreze la consolidarea intregii sale frontiere estice. Țara se confrunta cu ceea ce el a numit un „razboi hibrid” in crestere, referindu-se la migratia ilegala din Belarus, relateaza Reuters. Intreaga granita de est a Poloniei include…

- Guvernul președintelui venezuelean Nicolas Maduro urmarește „evenimentele ingrijoratoare” din Orientul Mijlociu, a declarat sambata, dar nu a condamnat atacul de represalii al Iranului asupra Israelului din cursul zilei, relateaza Reuters.

- Jucatoarea australiana de tenis Storm Hunter, numarul trei mondial la dublu, a suferit joi o ruptura a tendonului lui Ahile in timpul unui antrenament, punand astfel capat, in mod brutal, visului sau de a obtine o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris, in aceasta vara, informeaza Reuters. Hunter,…