Spania a legalizat eutanasia şi sinuciderea asistată Deputatii spanioli au aprobat joi, in forma definitiva, legalizarea eutanasiei si a sinuciderii asistate in cazul persoanelor cu boli grave, incurabile sau invalidante care vor sa isi puna capat suferintelor, transmit Reuters si AFP, punctand ca Spania devine a patra tara din Uniunea Europeana care adopta o astfel de masura.



Prioritate a guvernului socialist condus de Pedro Sanchez, legea a fost adoptata in lectura finala cu 202 voturi pentru - ale stangii si centrului -, 141 impotriva - dreapta si extrema dreapta - si doua abtineri. Pana acum, asistenta la sinucidere si eutanasia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

