- Deputatii spanioli au aprobat joi, in forma definitiva, legalizarea eutanasiei si a sinuciderii asistate in cazul persoanelor cu boli grave, incurabile sau invalidante care vor sa isi puna capat suferintelor, transmit Reuters si AFP, punctand ca Spania devine a patra tara din Uniunea Europeana care…

- Șeful executivului regional catalan, Pere Aragones, le-a solicitat vineri, autoritaților europene, sa accelereze procesul de autorizare a noilor vaccinuri anti-Covid, precum Sputnik V, produs in Rusia, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. ”Le cerem autoritatilor europene sa accelereze procesele…

- Uniunea Europeana va cere companiilor farmaceutice care produc vaccinuri impotriva COVID-19 pe teritoriul sau sa inregistreze in prealabil exporturile catre terte tari, a declarat luni agentiei Reuters un oficial de la Bruxelles. Masura urmeaza sa fie adoptata dupa ce AstraZeneca a anuntat…

- Olanda impune, incepand de sambata, interdictia de circulatie pe timp de noapte, dupa ora 21.00, in incercarea de a stopa propagarea coronavirusului. Deputatii au aprobat joi, cu majoritate de voturi, masura de urgenta propusa de guvern, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Este pentru prima data cand…

- Datoria Spaniei a depașit 114% din PIB, in 2020, in urma cresterii semnificative a cheltuielilor pentru atenuarea efectelor pandemiei Spania ar urma sa inceapa in 2021 reducerea deficitului si a datoriei ca procentaj din PIB, pe fondul unei asteptate redresari a economiei, dupa declinul cauzat de pandemia…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat ca Madridul si Londra vor continua sa negocieze un acord asupra teritoriului britanic Gibraltar din Peninsula Iberica dupa acordul comercial incheiat joi intre Marea Britanie si Uniunea Europeana, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''Salut principiul…