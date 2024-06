Spania a invins Croatia in primul meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal - EURO 2024 din Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Lamine Yamal, la 16 ani și 338 de zile, a devenit cel mai tanar jucator din istoria Campionatelor Europene. Mai mult, in finalul primei reprize a oferit și o pasa decisiva la golul lui Carvajal. Lamine Yamal a debutat in partida Spania- Croația din cadrul grupei B la Euro 2024. Echipele de start Spania: Simon…

- Ivana Knoll, celebra fana a Croației de la Mondialul din 2022, și-a facut apariția in tribune și la EURO 2024. Modelul care locuiește in SUA, croata la origine, a fost prezenta la Spania - Croația, in prima etapa a grupelor, meci jucat la Berlin. A tras atenția tuturor in tribunele arenei din capitala…

- Selectionata Elvetiei a invins formatia Ungariei cu scorul de 3 1 2 0 , sambata, la Koln, intr un meci din Grupa A a Campionatului European de fotbal EURO 2024 din Germania, conform Agerpres.roKwadwo Duah 12 , Michel Aebischer 45 si Breel Embolo 90 3 au marcat pentru Nati, golul de onoare al echipei…

- Germania a reușit sa o invinga pe Scoția cu 5-1 in meciul de debut al Campionatului European de fotbal 2024. Echipa antrenata de Julian Nagelsmann a controlat jocul de la un capat la altul al meciului si a...

- Campionatul European de fotbal a inceput, vineri, la Munchen, cu meciul Germania – Scotia, din grupa A. Partida a fost arbitrata de francezul Clement Turpin. Echipa Germaniei a invins formația Scoției cu scorul de 5-1 (3-0), vineri seara, pe Football Arena din Munchen, in Grupa A a Campionatului European…

- Germania va deschide Euro 2024 vineri, de la ora 22:00, la Munchen, pe stadionul lui Bayern Munchen. Tot aici, naționala Romaniei va juca primul sau meci din turneu. Romania iși va face debutul luni, 17 iunie, impotriva Ucrainei. “Grupa morții” promite trei dueluri spectaculoase in faza grupelor: Spania…

- Fundasul spaniol Aymeric Laporte este incert pentru primul meci al Spaniei la Euro-2024, programat sambata, impotriva Croatiei, din cauza unui "disconfort muscular", a anuntat, joi, Federatia Spaniola de Fotbal, potrivit news.ro

- Dupa un parcurs fara greșeala, Naționala Romaniei s-a declarat invinsa in finala Campionatul European de Fotbal al Primarilor de catre prima reprezentativa a Cehiei cu scorul de 3-1. Dupa victoriile din faza grupelor (4-0 cu echipa a doua a Cehiei, 7-1 cu Republica Moldova și 6-1 cu Croația), optimi…