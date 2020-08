Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat luni peste 23.000 de noi cazuri de COVID-19 fata de raportarea de vineri, in timp ce in ultimele sapte zile au survenit inca 141 de decese asociate acestei boli, transmite agentia EFE, potrivit AGERPRES.Numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate…

- Italia a inregistrat 845 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si sase decese, in ultimele 24 de ore, anunta Ministerul italian al Sanatatii, conform cotidianului La Repubblica, citata de Mediafax.

- Spania a inregistrat in ultimele 24 de ore 1.229 de noi cazuri de COVID-19, fata de 1.153 in raportarea de miercuri, cea mai ridicata cifra a noilor contagieri in mai mult de trei luni in aceasta tara care acum se confrunta cu numeroase focare, a anuntat joi Ministerul spaniol al Sanatatii, citat de…

- Brazilia, a doua tara in clasamentul celor mai afectate state din lume de pandemia de coronavirus dupa Statele Unite, a inregistrat in ultimele 24 de ore un numar de 69.074 de cazuri noi si 1.595 de decese asociate maladiei COVID-19, cifre care reprezinta noi recorduri zilnice, informeaza Ministerul…

- Ministerul grec al Sanatatii anunta o crestere importanta a bilantului contaminarilor cu noul coronavirus incepand de joi - 97 de cazuri, dintre care 52 de cazuri in ultima zi, cel mai mare bilant zilnic inregistrat de la 23 aprilie. Intre cele 97 de contaminari se afla 13 sunt turisti din strainatate,…

- Spania si Italia au inregistrat in ultimele 24 de ore peste 100 de contaminari cu noul coronavirus, iar Marea Britanie a raportat cel mai mic numar de la impunerea izolarii in tara, potrivit news.ro.Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat duminica, pentru ultimele 24 de ore, un deces si…

- Autoritatile spaniole au anuntat sambata ca totalul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut cu 164, in timp ce oficialii italieni au raportat 270 de noi cazuri depistate in ultimele 24 de ore.