Spania a încheiat evacuările din Kabul Spania a încheiat evacuarile din Afganistan, iar ultimii plecați sunt așteptați sa aterizeze la baza aeriana militara Torrejon de lânga Madrid vineri, a anunțat guvernul, citat de Reuters.



Doua avioane ale armatei, cu ultimii 81 de spanioli din Kabul au ajuns în Dubai vineri dimineața, potrivit unui comunicat de presa.



În aeronave erau și 4 soldați portughezi și 83 de afgani care au lucrat pentru țari NATO.



&"Cele doua zboruri încheie evacuarea personaului spaniol și a aliaților afgani cu familiile lor&", potrivit comunicatului citat.



În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

