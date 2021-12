Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare anti-COVID 19 a aproximativ 3,3 milioane de copii cu varste cuprinse intre 5 si 11 ani a inceput miercuri in Spania. Numarul contagierilor este in crestere, iar tara se afla in risc inalt de imbolnavire, relateaza EFE. Vaccinarea minorilor este prevazuta incepand de miercuri in…

- Indonezia a inceput marti vaccinarea anti-COVID-19 a copiilor de scoala elementara cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani, devenind una dintre putinele tari din Asia care a inceput inocularea in masa a copiilor de varsta mica, relateaza Reuters. Vaccinarea impotriva coronavirusului pentru aceasta…

- In contextul apariției și transmiterii rapide a tulpinii Omicron in Europa, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a lansat marți un apel pentru a proteja mai bine copiii de pandemia de Covid-19, fara a recurge la vaccinarea obligatorie, care ar putea duce la „posibile efecte puternice asupra increderii…

- Pentru susținerea ritmului de vaccinare și atingerea indicelui de imunizare necesar limitarii pandemiei COVID-19, Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunța ca Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) recomanda administrarea vaccinului Pfizer…

- Anunțul UE va veni la o zi dupa ce Agenția Europeana a Medicamentului va face o recomandare in acest sens. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 a inceput deja pregatirile logistice pentru administrarea vaccinului la copii și optimizarea platformei de…

- Valeriu Gheorghița anunța deja pregatiea din punct de vedere logistic pentru demararea campaniei de vaccinare pentru minorii cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani. La nivel național deja se pregatesc centrele de vaccinare unde cei mici vor puta fi vaccinați anti-covid. EMA a inceput evaluarea utilizarii…

- Administratia Biden a prezentat miercuri un plan de vaccinare a milioane de copii cu varste de 5-11 ani de indata ce vaccinul pentru Covid-19 al Pfizer si BioNTech va fi autorizat pentru ei, pregatind dozele si locatiile inainte de sezonul aglomerat al sarbatorilor, transmite Reuters. Spre…

- Vaccinarea copiilor cu varste cuprinse intre 5 și 11 ani ar putea incepe in Romania, in luna decembrie. Declarația ii aparține coordonatorului Campaniei Naționale de Vaccinare, Veleriu Gheorhița. Potrivit acestuia, vaccinul de la Pfizer pentru aceasta grupa de varsta este așteptat sa fie autorizat…