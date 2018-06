Stiri pe aceeasi tema

- Cei peste 600 de imigranți de pe nava Aquarius au ajuns in Valencia și au inceput sa se debarce duminica dimineața, anunța presa spaniola. Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa se debarce in Valencia duminica dimineața, incepand cu ora 07.30, dupa ce au fost aduși in Spania…

- Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa soseasca duminica dimineata in portul spaniol Valencia, relateaza AFP. Ei au sosit la ora locala 6.30 (7.30 ora Romaniei), la bordul navei italiene Dattilo. Urmatoarele loturi sunt asteptate in Spania inainte de ora 10 (11 ora Romaniei),…

- Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa soseasca duminica dimineata in portul spaniol Valencia, relateaza AFP. Ei au sosit la ora locala 6.30 (7.30 ora Romaniei), la bordul navei italiene Dattilo. Urmatoarele loturi sunt asteptate in Spania inainte de ora 10 (11 ora Romaniei),…

- Numarul persoanelor care vor sa scape de saracie si de conflicte si fac calatoria periculoasa catre Spania s-a dublat anul trecut si este probabil ca va creste din nou in 2018, conform agentiei vamale a UE. Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez s-a oferit deja sa primeasca nava cu migranti…

- ''In timp ce nava Aquarius navigheaza catre Spania (sosirea ei fiind prevazuta sa aiba loc duminica), alte doua nave ale unui ONG, navigand sub pavilion olandez (Lifeline si Seefuchs), au sosit in largul coastelor libiene, in asteptarea incarcaturii lor cu fiinte umane abandonate de catre calauze'',…

- Guvernul spaniol, care a acceptat sa primeasca 629 de migranti salvati de nava Aquarius, nu are nicio problema cu Italia sau cu Franta, cele doua tari aflandu-se in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a criticat ''cinismul'' si ''iresponsabilitatea''…

- Guvernul spaniol permite debarcarea imigrantilor de pe Aquarius la Valencia, dupa ce Italia si-a inchis porturile pentru vasul umanitar. Imigrantii vor ajunge pe coasta Spaniei in acest weekend, dupa ce au fost refuzati de Malta si Italia. Parisul a denuntat cinismul Guvernului de la Roma, in timp ce…

- Guvernul spaniol permite debarcarea imigrantilor de pe Aquarius la Valencia, dupa ce Italia si-a inchis porturile pentru vasul umanitar. Imigrantii vor ajunge pe coasta Spaniei in acest weekend, dupa ce au fost refuzati de Malta si Italia.