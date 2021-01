Spania a doborât un nou record al epidemiei de coronavirus Spania a doborat un nou record al numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Weekend-ul trecut au fost raportate 94.000 de noi cazuri de infectari. Sambata și duminica Spania a inregistrat un numar de 93.822 de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Rata infectarilor din Spnaia este in prezent de 885 de cazuri la 100.000 de locuitori. Vinerea trecuta acest indice era de 829 la 100.000 de locuitori, conform Reuters. Bilanțul total al imbolnavirilor cu coronavirus din Spania a ajuns la 2.593.382, iar cel al deceselor a ajuns la 56.208, arata datele Ministerului de Sanatate. The post Spania… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Capitala iese din scenariul roșu și intra in scenariul galben dupa ce s-a constatat o scadere a numarului de cazuri de imbolnaviri cu coronavirus in București. Rata de infectare din municipiul București a scazut la 2,96 la mia de locuitori. Conform ultimelor date furnizate de GCS, in ultimele 24 de…

- China se confrunta cu cea mai puternica izbucnire a epidemiei de COVID-19 din martie 2020, consemneaza Reuters, potrivit AGERPRES. In provincia Jilin din nord-est s-au inregistrat marti 43 de cazuri noi de coronavirus - un record, in Hebei, regiunea din jurul capitalei Beijing, 35, iar in…

- Sistemul de sanatate fragil al Portugaliei se afla sub presiune tot mai mare din cauza creșterii ingrijoratoare a infecțiilor cu coronavirus. Portugalia a raportat sambata 10.947 de cazuri noi și 166 de decese, cel mai grav bilanț de la inceputul pandemiei, relateaza Mediafax. In același timp Romania…

- Ultimul bilanț al epidemiei de coronavirus din China arata in ultimele 24 de ore au fost depistate 103 de noi cazuri de imbolnaviri, din care 82 doar in provincia Hebei. Comisia Nationala chineza a Sanatatii precizeaza intr-un comunicat ca a inregistrat 85 de contaminari locale cu noul coronavirus –…

- Alte 1 691 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sunt de import (Romania-4, Cehia-1, Danemarca-1, Spania-1).Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 102 894 cazuri.

- In ultimele 24 de ore, Ucraina a inregistrat un record de 15.331 de cazuri de coronavirus, informeaza Reuters citandu-l pe ministrul sanatații Maksym Stepanov.In ziua precedenta, au fost confirmate 14.580 de cazuri, bilanțul integral ajungand acum la 677.189 de imbolnaviri.In acelați timp, au fost inregistrate…

- Suedia, țara a carei strategie de evitare a lockdown-urilor in timpul pandemiei a atras atenția intregii lumi, a raportat joi 4.034 de cazuri noi, cel mai mare bilanț zilnic de pana acum, potrivit statisticilor Agenției pentru Sanatate, citate de Reuters. Bilanțul este semnificativ mai mare decat maximul…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi seara, pentru ultimele 24 de ore, un nou record de contaminari cu noul coronavirus, 23.580.In ultima saptamana, in tara iberica cu aproximativ 47 de milioane de locuitori au fost facute peste 1,06 milioane de teste, scrie news.ro. Citește și: Monica…