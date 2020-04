Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important din Spania, dupa ce mii de oameni au murit din cauza pandemiei de coronavirus. Spania anunta ca a depasit varful epidemiei. Premierul Pedro Sanchez spune ca va urma o iesire treptata din carantina.Spania a anuntat o scaderea numarului de morti din cauza coronavirusului, dupa…

- Ultimele bilanturi spaniole sunt incurajatoare si urmeaza sa inceapa un declin al epidemiei noului coronavirus, a anuntat joi premierul spaniol Pedro Sanchez, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Incendiul incepe sa fie controlat”, a declarat seful Guvernului in Parlament, care se pregatestea…

- Numarul deceselor cauzate de coronavirus in Spania este in descrestere pentru a patra zi consecutiv. Luni, autoritatile au raportat 637 de decese, cel mai mic numar inregistrat in 24 de ore, din 24 martie si pana acum. Apare astfel speranta ca varful epidemiei a fost depasit. Spania ramane insa in topul…

- Bilantul mondial al epidemiei de coronavirus a depasit joi 50.000 de decese, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, potrivit news.ro.Numarul cazurilor de infectari se apropie de un milion, tarile cele mai afectate sunt: Statele Unite, Italia si Spania. Citește și: Victor Costache…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu Covid-19, in Spania, este de 17.147, epidemia cauzand moarte a 767 de persoane. Potrivit El Pais, numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut cu 25% fata de ziua de miercuri in Spania, care este in prezent a patra cea mai afectata…

- Portugalia isi va inchide granita cu Spania pentru turisti pentru cel putin o luna pentru a stopa epidemia de coronavirus, a anuntat duminica premierul portughez, Antonio Costa, conform AFP preluat de agerpres. Marfurile si persoanele care calatoresc in scop profesional vor avea voie sa treaca granita,…

- China a depasit varful epidemiei de coronavirus, a anuntat joi Comisia Nationala de Sanatate, conform Reuters. Numarul de noi contaminari zilnice cu noul coronavirus in China a scazut la 15, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, cel mai scazut nivel de la debutul publicarii statisticilor, la jumatatea…

- In timp ce virusul ucigaș face sa tremure intreaga planeta, din China, corespondentul in Hong Kong al publicației “Le Point” transmite unele vești incurajatoare: se pare ca China “incepe sa culeaga roadele masurilor sale drastice in lupta impotriva epidemiei“. “Numarul cazurilor de contaminați cu coronavirus…