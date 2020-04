Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de belgieni infectati cu coronavirus au murit in ultimele 24 de ore, astfel ca bilantul a ajuns la 5.163 de decese. Potrivit autoritatilor, mai bine de jumatate din decese, 2.586, a fost inregistrata in azile de batrani. Aproape 19.500 de morti de COVID-19 in Spania…

- Spania a inregistrat miercuri 523 de morti din cauza covid-19 in 24 de ore, un bilant in scadere dupa cresterea inregistrata marti, a anuntat Ministerul spaniol al Sanatatii, relateaza AFP.In total, 18.579 de oameni au murit din cauza maladiei in tara, a treia cea mai indoliata in lume dupa…

- In total, 75.538 de decese au fost inregistrate - dintre care 53.928 in Europa, cel mai afectat continent. Italia - cu 16.523 de morti - este cea mai indoliata tara din lume, urmata de Spania (13.798 de morti), Statele Unite (10.993 de morti) si Franta (8.911 morti). De la inceputul pandemiei de covid-19, 1.350.759…

- Pragul de un milion de cazuri oficial declarate de coronavirus in lume a fost depasit joi, in jurul orei 19.00 GMT, potrivit unui bilant realizat de AFP care citeaza surse oficiale, potrivit news.ro.Cel putin 1.000.036 de cazuri de infectare, printre care 51.718 decese, au fost depistate in…

- Numarul deceselor din cauza coronavirusului a depasit joi, la nivel global, pragul de 50.000, in timp ce pandemia face ravagii in Statele Unite si in Europa, potrivit bilantului realizat de Johns Hopkins University. Numarul cazurilor de COVID-19 provocate de noul coronavirus se apropie de 1 milion cu…

- A doua tara din lume care inregistreaza mai multe decese din cauza Covid-19 dupa Italia, Spania a inregistrat 655 de noi decese in 24 de ore, ducand bilantul la 4.088 , potrivit Ministerului Sanatatii. In total, 56.188 de cazuri de infectari au fost confirmate. "Apoape 87- dintre victime au mai mult…

- Ziarul Unirea Peste 700 de noi decese inregistrate in Spania, din cauza coronavirusului, in ultimele 24 de ore Peste 700 de noi decese au fost inregistrate in Spania, din cauza coronavirusului, in ultimele 24 de ore. Anuntul a fost facut astazi de catre Ministerul spaniol al Sanatatii. Numarul total…

- Ministerul iranian al Sanatatii a anuntat duminica 113 noi decese provocate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce duce bilantul oficial al epidemiei din Iran, una dintre cele mai afectate tari din lume, la 724 de morti.Potrivit AFP, aceasta este cea mai mare crestere zilnica a…