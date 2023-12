Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru gestionarea si evidentierea veniturilor curente ale bugetului public prin implementarea unor proiecte de digitalizare. Potrivit Executivului, prin actul normativ se reglementeaza, la nivel de legislatie primara,…

- Pericolele cresc in jurul centralelor nucleare ucrainene din cauza apropierii luptelor si a intreruperilor de curent, a avertizat miercuri directorul general al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Sunt numeroase pericole care se…

- Partidul catalan separatist Junts a fost de acord sa-l susțina pe Sanchez, in schimbul unei legi care ofera amnistie tuturor celor implicați in referendumul eșuat din 2017 privind independența Cataloniei. Decizia ofera Spaniei un guvern, dupa luni de incertitudine, dar a fost atacata de opoziție și…

- Soarta centralelor nucleare ale Spaniei a devenit o problema fierbinte in campania electorala recenta, Partidul Popular (PP) de opozitie conservatoare angajandu-se sa inverseze eliminarea planificata a centralelor nucleare, care genereaza aproximativ o cincime din energia electrica a tarii. Un acord…

- Multiplicarea exportului Antibiotice Iași de 9 ori in ultimii douazeci de ani. Construim viitorul impreuna cu partenerii noștri! In aceste zile, Antibiotice Iași este prezenta pentru al 20-lea an consecutiv, la cel mai important eveniment expozițional al industriei farmaceutice mondiale, CPhI Worldwide,…

- Banca centrala a Spaniei, s-a alaturat grupului de instituții bancare europene care iși pregatesc clienții pentru potențialele beneficii ale unui euro digital. Banca centrala de la Madrid a publicat pe 19 octombrie un scurt text in care explica natura și utilizarile potențialei monede digitale a bancii…

- Presedintele kosovar Vjosa Osmani-Sadriu si-a exprimat joi, 5 octombrie, speranta ca Spania se va alatura altor state europene si va adopta masuri impotriva Serbiei dupa incidentele armate de la frontiera cu Kosovo, de la sfarsitul lunii septembrie, transmite Reuters și Agerpres . Intr-un dialog cu…

- DACA VREI, POTI… La 48 de ani, barladeanul Eduard Ciulin a ajuns antrenor profesionist de fotbal, cu licenta Pro in Spania, unde si-a facut un nume indeplinindu-si un vis pentru care a muncit pe branci, in sudul Spaniei. Eduard Ciulin este din 2002 in Spania, in Malaga, si de cand a ajuns acolo si-a…