- Spania si Canada se vor infrunta in finala Cupei Davis, duminica, la Madrid, la prima editie in noul format al competitiei masculine de tenis pe echipe. Spania, echipa gazda a turneului final, a invins sambata noaptea Marea Britanie, cu scorul de 2-1, punctul decisiv fiind adus de perechea…

- Rusia, Canada, Marea Britanie și Spania au obținut, vineri, calificarea in semifinalele Cupei Davis, care vor avea loc sambata, pe arena "Caja Magica", Madrid, potrivit Mediafax.Prima echipa calificata in semifinale a fost Canada, care a trecut cu 2-1 de Australia. Vasek Pospisil a adus primul…

- Noul format al Cupei Davis le da batai de cap organizatorilor de la Caja Magica din Madrid, meciurile ajungand sa se dispute mult dupa miezul noptii, o problema atat pentru jucatori, cat si pentru public, informeaza Reuters.

- Rusia, Belgia si Canada au castigat primele intalniri programate luni la Madrid, in cadrul Cupei Davis, traditionala competitie masculina de tenis pe echipe, care se disputa incepand din acest an dupa un nou format. Rusia a dispus cu 3-0 de Croatia, in Grupa B, Belgia s-a impus cu 2-1…

- Partidul Socialist din Spania a castigat alegerile parlamentare, insa nu a reusit sa obtina majoritatea. A adunat doar 120 de mandate din cele 350 ale Parlamentului de la Madrid.Socialistii sunt urmati de Partidul Popular, care are 88 de locuri in legislativ.

- PSOE (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol) a castigat alegerile generale cu 28,09% din voturi si 120 de locuri, cu trei mai putine decat la scrutinul din 28 aprilie, iar Pedro Sanchez va avea acum un rol si mai dificil pentru a forma un Guvern stabil, informeaza televiziunea nationala spaniola.

- Tenismanul Rafael Nadal, ocupantul locului secund in clasamentul ATP, va fi liderul echipei Spaniei la turneul final al Cupei Davis, care va avea loc la Madrid, intre 18 si 24 noiembrie. Capitanul nejucator al Spaniei, Sergi Bruguera, i-a mai selectionat in vederea acestei competitii pe…