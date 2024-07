Stiri pe aceeasi tema

- Rodri (28 de ani), inchizatorul Spaniei, a fost desemnat cel mai bun fotbalist de la Campionatul European din Germania, dupa ce ibericii s-au impus in fața Angliei, scor 2-1, in marea finala de la Berlin. Spania s-a impus la Berlin prin golurile marcare de Nico Williams și Mikel Oyarzabal și a caștigat…

- Tolami Benson, partenera lui Bukayo Saka, a atras toate privirile la finala Campionatului European, Anglia - Spania. Aproximativ 70.000 de spectatori sunt pe arena din Berlin la cel mai așteptat meci de fotbal al anului, finala Campionatului European. Englezii au avut o superioritate evidenta in tribune.…

- Francezul Francois Letexier a fost desemnat pentru a arbitra finala Campionatului European de fotbal - EURO 2024 din Germania, dintre selectionatele Spaniei si Angliei, programata duminica, de la ora 22.00, la Berlin, a anuntat, joi, UEFA. Letexier va fi asistat de compatriotii sai Cyril Mugnier si…

- Anglia s-a calificat in finala Campionatului European de Fotbal. A invins miercuri seara, 10 iulie, Olanda, cu 2 la 1 la Dortmund, iar golul victoriei a fost marcat in ultimele minute de joc. Finala Euro se va juca duminica, la Berlin, unde Anglia va intalni Spania, scrie europafm.ro. Eroul Angliei…