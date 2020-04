Stiri pe aceeasi tema

- Spania a permis luni ca unele firme sa isi reia activitatea, dar a mentinut unele dintre cele mai stricte masuri din Europa, in pofida scaderii numarului de decese provocate de pandemia de coronavirus, relateaza Reuters, citat de News.ro.

- Numarul total al deceselor de la izbucnirea epidemiei de coronavirus a ajuns la 17.489. Totodata, numarul cazurilor confirmate de contagiere a crescut in ultimele 24 de ore de la 166.019 la 169.496. COVID-19. Spania se intoarce de luni la munca. Premierul Pedro Sanchez a anuntat primele masuri…

- Spania a inregistrat 510 decese de coronavirus in ultimele 24 de ore, cifra cea mai scazuta din 23 martie, ceea ce confirma curba descendenta din ultimele zile, a informat sambata Ministerul Sanatatii din Spania, citat de EFE, potrivit Agerpres.

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus a atins luni pragul de 10.000 in Statele Unite ale Americii, potrivit unui bilant Reuters. Statele Unite se afla pe locul trei in lume in ceea ce priveste numarul deceselor provocate de COVID-19, dupa Italia cu 16.523 de decese si Spania cu 13.169 de decese.…

- In total, 70.009 de decese au fost inregistrate - 50.215 in Europa, continentul cel mai afectat. Italia - cu 15.877 de morti - este tara cu cele mai multe decese din lume, urmata de Spania (13.055), Statele Unite (9.648) si Franta (8.078). De la inceputul pandemiei de covid-19, 1.277.585 de cazuri au…

- Spania devine tara europeana cu cel mai mare numar de cazuri de coronavirus - 117.710. Numarul deceselor a ajuns la 10.935, dupa ce alte 932 de decese au fost anuntate in ultimele 24 de ore. Peste 6.400 dintre cei infectati cu coronavirus se afla in spital in stare grava sau critica, anunța MEDIAFAX.932…

- Bilantul deceselor provocate de coronavirus in Spania a depasit pragul de 10.000, dupa ce 950 de persoane, o cifra-record, au murit peste noapte, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, citat de Reuters. Numarul total al deceselor din Spania provocate de coronavirus a ajuns la 10.003, in timp ce bilantul…

- Spania a depașit astazi o noua borna neagra. Numarul deceselor in peninsula iberica a depașit o mie - este doar a patra țara din lume cu un asemenea bilanț, dupa China, Italia și Iran.