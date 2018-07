Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de salvare spaniole au anuntat ca au recuperat peste 340 de migranti sambata in Mediterana, printre care unul incerca sa traverseze pe o camera de cauciuc pentru camion, relateaza AFP. Paza de coasta spaniola a informat ca a salvat 240 de persoane aflate pe 12 vase: 10 in Stramtoarea…

- Nava ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, cu 60 de migranti la bord salvati in largul Libiei, a sosit miercuri in portul din Barcelona, dupa ce autoritatile italiene au refuzat acostarea sa, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Nava Open Arms a acostat in Spania la doua saptamani si jumatate…

- Peste 600 de migranti, dintr un total de 616 aflati la bordul a 20 de ambarcatiuni, au fost salvati in cursul zilei de luni in largul Spaniei, au precizat luni serviciile spaniole de salvare pe mare pe contul lor de Twitter, informeaza AFP.In stramtoarea Gibraltar, 377 de persoane repartizate in 18…

- Potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni, guvernul Frantei a luat decizia corecta atunci cand a refuzat sa primeasca nava umanitara Aquarius, sosita in Spania dupa ce a ratacit o saptamana pe Marea Mediterana cu 630 de migranti la bord.Cei 630 de migranti salvati de nava inchiriata…

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…

- Autoritatile spaniole au salvat peste 500 de imigranti in acest weekend din 17 barci care traversau Marea Mediterana pentru a ajunge in Europa, scrie Reuters, citat de News.ro.Sambata, in urma cautarilor cu avioane si elicoptere, navele spaniole au salvat aproape 300 de migranti din noua barci…