Spălătorie Elephant Car Wash pentru confortul tău Spalatoriile auto Self Service, precum Elephant Car Wash , spalatoria București, spalatoria Ploiești sau spalatoria Bratașanca sunt din ce in ce mai preferate de șoferi, datorita urmatoarelor avantaje: Prețul mic al serviciului;Clientul beneficiaza de spalare de calitate;Clientul economisește timpul. Daca dorești sa-ți speli ieftin mașina, dar eficient, și preferi sa o speli și sa o intreții curat in mod independent, spalatoria Self Service iți ofera soluția perfecta. In plus fața de instalația de spalat, exista mai multe programe pentru toți cei carora le place sa faca singuri aceasta operațiune.… Citeste articolul mai departe pe stiritimis.ro…

Sursa articol si foto: stiritimis.ro

