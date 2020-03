Spalati-va pe maini! Cu ce? Aproape o mie de blocuri din Bucuresti au apa calda si caldura putina sau deloc In conditiile in care autoritatile le recomanda romanilor sa se izoleze la domiciliu si sa acorda mai multa atentie igienei personale, in contextul epidemiei de coronavirus, mii de bucuresteni au ramas fara apa calda si caldura.



La acest moment, per total - potrivit informarii Termoenergetica SA - peste 70 de blocuri din Sectorul 3 - situate in zona statiei de Metrou 1 Decembrie - au ramas fara apa calda si caldura, din cauza unei avarii.



In teorie, daca reparatiile merg conform planului, oamenii de acolo ar trebui sa aiba apa calda si caldura din nou incepand cu miezul noptii.



