Spălare de bani cu diamantele Mafiei Un comerciant elvețian de pietre prețioase și aur este in prezent judecat intr-o instanța din Lugano pentru ca a cumparat cu buna știința diamante in valoare de 750.000 de dolari in numele mafioților italieni pentru a-i ajuta sa spele veniturile unei inșelaciuni fiscale de 35 de milioane de dolari. Barbatul, numit doar cu inițiala C, […] The post Spalare de bani cu diamantele Mafiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

