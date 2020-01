Spaima vilelor din Bucium! Poliţia ieşeană în alertă după lovituri în serie de zeci de mii de euro Un spargator de locuinte da frisoane locuitorilor de la vilele din Bucium. Hotul a reusit sa sparga de unul singur nu mai putin de opt vile, doar cazuri dovedite, intr-un interval de doar doua luni jumatate. Prejudiciul ar fi undeva la peste 50.000 de euro. Cel mai mare jaf a fost la o vila de unde a furat bani si bijuterii in valoare de 20.000 de euro. Cum ochea vilele? Seria de jafuri a inceput in luna noiembrie, atunci cand proprietarul unui case a reclamat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Acel BMW a fost folosit exclusiv de vicepreședinți PNL, ultimul fiind chiar domnul Marilen Pirtea, pana a fost retrasa de domnul Vela la MAI. Sa ii intrebe pe colegii lui de ce s-au plimbat cu «mașini de lux»", au declarat sursele pentru Mediafax. Ministrul de Interne, Marcel Vela, declarase…

- CAPTURAT… Timp de mai multi ani, un hot de masini din municipiul Vaslui le-a dat mari batai de cap politistilor din toata tara, din cauza modului sau de operare, care era mai altfel. In fiecare zi, barbatul urmarea pe internet anunturile prin care erau scoase la vanzare autoturisme. Se orienta mai mult…

- Poliția din Timișoara este in alerta dupa ce un barbat și-a ucis mama cu mai multe lovituri de cuțit in spate. Alerta s-a dat dupa un apel disperat la 112 in care se solicita intervenția Poliției intr-un apartament de pe strada Iris deoarece un barbat de 51 de ani a devenit extrem de violent. Cand […]…

- O fata de 11 ani din Caracal este data disparuta, dupa ce duminica a plecat de acasa, spunand ca merge sa iși cumpere haine, și nu a mai revenit. Parinții au sesizat luni Poliția, anunța MEDIAFAX.Citește și: Se planuieste bugetul! Guvernul Orban critica dur o alta taxa! Potrivit IPJ…

- Un tanar de 34 de ani din satul Sculeni, raionul Ungheni, a disparut fara urma.Potrivit politiei, pe 17 noiembrie, Calin Alexei Iurie, a plecat intr-o direcție necunoscuta și pana la moment locul aflarii acestuia nu se cunoaște.

- Omul de afaceri libanez George Karam a disparut la o zi dupa condamnare. Fostul patron al restaurantului "Beirut" din Constanta a fost condamnat la peste 8 ani de inchisoare cu executare, in dosarul deschis...

- Ingroziți de bataile și chinurile la care erau supuși, zi de zi, de parinții lor, doi frați, de 11 și 13 ani, au fugit de acasa. Poliția a aflat de dispariția lor abia sașe zile mai tarziu. Dupa vizita la domiciliul familiei, asistenții sociali au cerut implicare DIICOT.

- Un sofer roman de TIR a disparut in Franta si e cautat de zeci de colegi. De luni seara nu a mai raspuns la telefon, camionul nu a putut fi localizat si nimeni nu mai stie nimic de el. Un sofer roman de camion e cautat de zeci de colegi in Franta, dupa ce pe grupurile camionagiilor a aparut un anunt…